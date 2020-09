Indagine su ex vicesindaco Gavi, sequestrati 33 mila euro

Sequestro preventivo di oltre 33 mila dal conto bancario dell'ex vicesindaco di Gavi (Alessandria) Nicoletta Albano, in corsa alle Comunali del 20 e 21 settembre. Il provvedimento è stato attuato dopo l'indagine dei militari nei confronti dell'ex amministratrice comunale ritenuta responsabile di numerose irregolarità nella gestione delle spese dell'Ente, nel periodo tra il 2016 e il 2019. Secondo l'accusa Nicoletta Albano avrebbe utilizzato una somma pari a quella oggetto del sequestro per rimborsi che non le erano dovuti, giustificati per fini istituzionali ma ritenuti invece a esclusivo utilizzo personale: viaggi in Italia e all'estero, pranzi e cene in ristoranti, svariati acquisti di oggetti di uso domestico (condizionatori, zanzariere, aspirapolvere, drone, scopa elettrica, articoli per animali, etc…). I rimborsi sarebbero stati ottenuti illegalmente con complicità ancora in fase di accertamento e senza aver previamente conseguito l'autorizzazione del sindaco all'epoca dei fatti in carica o comunque senza aver documentato puntualmente la richiesta di rimborso o comunque in violazione del Regolamento di Contabilità del Comune di Gavi.