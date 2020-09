Tav: disordini al cantiere, polizia risponde con lacrimogeni

Ancora una notte di disordini al cantiere Tav di Chiomonte, dove un gruppo di attivisti che si oppongono alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione ha tentato di tagliare la rete che delimita l'area del cantiere. La polizia che presidia il sito ha risposto con idranti e lacrimogeni. "Fitto lancio di lacrimogeni sui No Tav impegnati a tagliare il filo spinato e a fare pressione sulle recinzioni del cantiere. Ci si allontana qualche secondo per riprendere fiato e poi si ritorna. Avanti No Tav!", scrivono su Facebook i manifestanti sulla pagina Notavinfo Notav. "Dopo un fitto lancio di lacrimogeni e l'utilizzo dell'idrante, i No Tav prendono fiato nei boschi e ritornano alle reti del cantiere per tagliare il filo spinato e fare pressione sui jersey", aggiungono in un altro post pubblicato circa un'ora dopo.