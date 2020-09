Rapina al centro d'accoglienza di Alpignano, arrestato 20enne

I carabinieri di Alpignano, in provincia di Torino, hanno arrestato un ventenne di origini senegalesi, ospite del Centro di accoglienza straordinario "Acuarinto", per rapina. Il giovane è accusato di avere aggredito, all'interno del centro, una cuoca di 47 anni di origini marocchine, procurandole escoriazioni e graffi al polso e alla mano sinistra, per rubarle il telefono cellulare che teneva in mano. Il 20enne è poi scappato, ma i militari lo hanno bloccato quando ancora si trovava nelle vicinanze della struttura.