Tav: tensioni al cantiere, ferito un agente della Digos

Un agente della Digos di Torino è rimasto ferito nei disordini della notte al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Valle di Susa, mentre altri poliziotti dei reparti mobili sono rimasti contusi. L'ala più dura del movimento No Tav, quella vicina al centro sociale Askatasuna e agli antagonisti partita dal presidio dei Mulini, ha attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di pietre e di bombe carta, nel tentativo di tagliare il filo spinato e tirare giù la recinzione. Attacchi respinti dalla polizia con idranti e lacrimogeni. Dopo i disordini, durati più di un'ora e mezza, a ridosso del cantiere sono state ritrovate sette bombe carta inesplose. La Digos è al lavoro per identificare gli autori del blitz.