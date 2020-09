Tav: Ricca (Lega), fermare chi usa violenza come strategia

"Non possiamo più tollerare questi continui assalti ai cantieri dell'Alta Velocità che si portano immancabilmente dietro feriti tra le nostre forze dell'ordine. Protestare è un conto, ricorrere sistematicamente alla guerriglia un altro. Chi usa la violenza come costante strategia politica deve essere fermato dalle autorità". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, segretario torinese della Lega, esprimendo "solidarietà'" agli agenti rimasti feriti nella notte "dall'ennesima azione violenta dei manifestanti No Tav".