Tav: Montaruli (FdI), guerriglia colpa indecisionismo governo

"È vergognoso quanto sta avvenendo in Val Susa e al cantiere della Tav nel silenzio assordante del Governo. Torna la guerriglia perché è tornato l'indecisionismo. Questo Governo non potendo stoppare l'opera la sta rallentando". La parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, commenta così i disordini della notte al cantiere della Torino-Lione, puntando il dito contro chi "cavalca questo momento per intimorire vantandosi su Facebook postando video con arroganza". Il riferimento è alle immagini dell'assalto al cantiere, postato sul profilo Facebook notav.info. "Se la solidarietà verso agenti e operai è massima, massima deve essere anche l'attenzione per reprimere ogni tentativo di attacco. Serve un segnale fortissimo. Per questo chiediamo un commissario straordinario della Tav che riproporremo con un emendamento al decreto semplificazioni - conclude Montaruli -. La parte moderata del governo, se esiste, si faccia sentire facendo seguito alla nostra proposta e a quella della Regione Piemonte. La Tav si deve fare e accelerando i tempi".