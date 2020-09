Berlusconi: De Benedetti, malattia non cambia mie opinioni

Al Festival della Tv di Dogliani, dove ha presentato il suo nuovo quotidiano, Domani, Carlo De Benedetti ha fatto a Berlusconi gli auguri di pronta guarigione. "E ho anche chiesto alla platea di fare un applauso di augurio, cosa che la piazza ha fatto. Ma la malattia non cambia le mie opinioni su di lui". L'imprenditore torna così sulle sue affermazioni sul leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele di Milano perché positivo al Coronavirus, rispondendo alla lettera aperta del leader dell'Associazione Si Tav Si Lavoro, Mino Giachino, in cui critica i toni dell'Ingegnere. "Per rispondere alla domanda del giornalista ho espresso la mia opinione, coerente con quello che ho detto e pensato su di lui", scrive De Benedetti ricordando "il giudizio della Cassazione sulla corruzione di un giudice per appropriarsi della Mondadori" e il caso Ruby. "Preferisco leggerla quando dà idee su dove andare e cosa fare - è la risposta di Giachino, sottosegretario ai Trasporti nell'ultimo governo Berlusconi -. Così dovrebbero fare tutti coloro che, grazie alla loro testa e alla loro esperienza, possono dare idee a un governo che non vuole discutere alla luce del sole i progetti di riforma e gli investimenti da fare per rilanciare economia e lavoro".