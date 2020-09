Torino: Lo Russo (Pd), amministrazione fragile punisce critiche

"L'odioso episodio della sanzione disciplinare alla dipendente comunale 'rea' di aver criticato su Facebook l'amministrazione, se confermato nella sua gravità da quanto apprendiamo da fonti stampa, è l'inequivocabile e ulteriore segno di una amministrazione molto fragile, chiusa su se stessa e che sa che si sta avvicinando la fine". A dirlo il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Torino, Stefano Lo Russo. "Un regime di potere caratterizzato da meccanismi autoritari e settari, come quello grillino di questi anni - accusa Lo Russo in un post sul social -, quando entra in crisi e sente salire l'acqua e mancare l'aria inizia ad essere incattivito, a vedere complotti dappertutto, a innescare comportamenti tanto irrazionali quanto meschini di individuazione dei presunti 'nemici'. Come gruppo consiliare del Pd - afferma - vigileremo con maggior attenzione in questi ultimi pochi mesi di mandato e soprattutto invitiamo tutti a non aver paura di manifestare liberamente il proprio pensiero critico. Anche nei nostri confronti, se necessario. La libertà di opinione e la sua libera espressione sono l'essenza della democrazia, una dimensione valoriale che ci separa profondamente dai grillini".