Tav: Siulp Torino, governo la smetta di far finta di nulla

"La resistenza alla Tav, un'opera voluta dal Parlamento di uno Stato democratico, non è legittima e il Governo non può fingere che nulla succeda ma deve mettere le forze dell'ordine nelle migliori condizioni possibili per adempiere al loro dovere che si estrinseca, anche, nella difesa della Tav". Il segretario generale del Siulp di Torino, Eugenio Bravo, condanna così gli scontri della scorsa notte al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Valle di Susa. "Lo scenario di 'guerra' è sempre lo stesso che si ripete da anni e che nessuno è mai riuscito a cambiare: violenze e aggressioni da parte degli antagonisti No Tav (sassaiola, razzi e bombe carta) con il dichiarato intento di attentare all'incolumità delle forze dell'ordine, in nome del No Tav - aggiunge Bravo .-. Finché ci sarà anche un solo ferito delle forze dell'ordine, vittima delle violenze dei facinorosi antagonisti No Tav, il Siulp non esiterà un solo istante a denunciare queste inaudite violenze". "Ringraziamo l'assessore alla sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, per il suo solerte gesto di solidarietà e ci piacerebbe cogliere, ogni tanto, qualche segnale di attenzione, a cui far conseguire risposte concrete, anche dall'area governativa, forse un po' troppo distratta dagli 'orpelli' di Palazzo".