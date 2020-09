Minacce e rapine nel centro di Torino, arrestato

Ha commesso tre reati, nel centro di Torino, nel giro di pochi minuti. Un ventenne di origini marocchine, con precedenti penali e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri. Verso l'una di notte, il giovane ha minacciato con un bastone il proprietario di un mini market di via Rossini, facendosi consegnare una bottiglia di liquore. Subito dopo in via Po ha tentato di rapinare, senza riuscirci, una donna di 24 anni, disabile con problemi di deambulazione, che nell'aggressione è rimasta ferita, con una prognosi di sei giorni. Sempre in via Po, il 20enne ha rapinato il portafoglio a un suo coetaneo. Intercettato dai militari, dopo un breve inseguimento, è stato arrestato. Secondo gli investigatori dell'Arma, potrebbe essere l'autore di altre rapine avvenute in centro nei giorni scorsi.