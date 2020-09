Ferrovie: M5s, evitare tagli Trenitalia basso Piemonte

"Fermare i tagli sul trasporto ferroviario ventilati dalla Giunta regionale di Alberto Cirio e potenziare il trasporto pubblico locale nel basso Piemonte" sono gli obiettivi di una serie di incontri organizzati dal Movimento 5 Stelle, che partiranno a breve. "La situazione è grave - affermano i pentastellati Sean Sacco, capogruppo in Regione, Susy Matrisciano, senatrice, e Ivano Martinetti, vicepresidente della Commissione Trasporti di Palazzo Lascaris - e la Regione anziché fare la voce grossa per difendere i cittadini e denunciare le mancanze di Trenitalia china la testa e accetta di buon grado i tagli. Ma noi vogliamo una Regione che tenga la schiena dritta, anziché agevolare il taglio di servizi fondamentali". "Per questi motivi - annunciano - interrogheremo la Giunta in Consiglio regionale e continueremo a tenere alta l'attenzione su questo fronte anche in Parlamento e organizzando eventi sul territorio".