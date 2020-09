Turbato appalto, vicesindaco e geometra interdetti 2 mesi

Vicesindaco e geometra del Comune di Mottalciata (Biella) sono stati interdetti dagli uffici amministrativi per due mesi per il reato di "turbata libertà degli incanti". Nel mirino degli investigatori l'appalto con cui era stata affidata la gestione della palestra comunale a una società sportiva di Lessona. L'ordinanza è stata firmata dal gip dopo l'interrogatorio e a seguito di alcune intercettazioni in cui il vicesindaco Alex Zagheni, parlando con il geometra Jennifer Pavan, esprimeva l'intenzione di comunicare alla società che sarebbero stati gli unici a partecipare alla gara. Rispetto alla cifra minima fissata dall'amministrazione, 2000 euro l'anno, l'offerta era infatti stata superiore di soli 140 euro, sufficienti a ottenere la gestione. Il contratto e' stato poi annullato a causa del lockdown, dopo 5 mesi.