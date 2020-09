Test infermieri, protesta contro il numero chiuso

Dopo le proteste per i test di medicina alcuni giorni fa, a Torino va in scena la contestazione al numero chiuso nella giornata dei test di ingresso per infermieri. L'iniziativa a firma Fronte della Gioventù Comunista davanti a Lingotto Fiere, dove si svolgono le prove. "La pandemia di Covid ha mostrato le conseguenze disastrose dei tagli e della privatizzazione nella sanità", spiega in una nota Gabriele Lisarelli, responsabile universita' del Fgc Torino. "Durante l'emergenza - aggiunge - la mancanza di organici adeguati ha costretto il personale sanitario a sforzi incredibili in reparti al collasso. Nonostante questo la selezione con i test di ingresso per medicina e professioni sanitarie non viene messa in discussione", conclude LIsarelli.