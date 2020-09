Migranti: da Astigiano 36 trasferiti a cpr Torino e Gradisca

Sono 36 i migranti ospiti del Centro di accoglienza della Croce rossa di Castello d'Annone (Asti), in isolamento sanitario dal 18 agosto scorso, che la questura di Asti ha accompagnato ai centri per il rimpatrio di Torino e Gradisca d'Isonzo (Gorizia). Lo comunica la questura di Asti. Si tratta di giovani tra i 20 e i 25 anni per i quali sono stati emessi provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, adottati dal Prefetto di Asti con contestuali decreti di trattenimento, a firma del Questore, presso i Cpr individuati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. "I servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per l'accompagnamento - spiegano - sono stati assicurati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, con il concorso dei Reparti Mobili della Polizia di Stato e del Battaglione Mobile dei Carabinieri". Quindici migranti hanno raggiunto in autobus Gradisca d'Isonzo, mentre altri 21 sono stati accompagnati al cpr in corso Brunelleschi a Torino.