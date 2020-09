Regione Piemonte: applauso accoglie consigliere guarito da Covid

Un applauso dell'Aula ha accolto oggi a Palazzo Lascaris il consigliere Giovanni Battista Poggio, commissario della Lega ad Alessandria, rientrato in Consiglio regionale dopo essere guarito dal Covid. Il saluto del presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, che ha sottolineato il rientro in Consiglio di Poggio dopo circa quattro mesi di assenza, ha suscitato l'applauso dei colleghi. Il Coronavirus ha costretto Poggio, dentista di 65 anni, a restare lungamente ricoverato in terapia intensiva.