Torino: Lapietra, per Ztl si procede per acquisto telecamere

Il Comune di Torino prosegue con il progetto di nuova Ztl con tariffa a consumo e telecamere ai varchi di entrata in uscita. Le prime dovrebbero essere installate in piazza Vittorio, dove è prevista una Ztl non a tempo ma per le ore serali, come quella attiva nel Quadrilatero Romano, con accesso per i residenti e per chi è titolare del permesso. A dirlo, presentando le iniziative per la 'Settimana della Mobilità Sostenibile', l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra. "Sono speranzosa e fiduciosa di portare avanti un progetto avallato dal ministero" ha osservato ricordando che "saremo i primi ad avere una Ztl con pagamento a tempo. La prima che apriremo, dopo un confronto con la sovrintendenza e con cittadini e commercianti, sarà la Ztl Vittorio e le prime telecamere che verranno acquistate saranno quelle per infrastrutturare la piazza. Poi - ha concluso l'assessora - faremo la delibera per le telecamere per i varchi di tutta la Ztl e porteremo avanti l'acquisto nel più breve tempo possibile".