Usura nell'Astigiano, cinque arresti

Cento mila euro di debito contratto da strozzini con tassi di interesse fino al 400%. Per questo la Guardia di finanza di Asti ha arrestato cinque persone con l'accusa di usura ed estorsione nelle province di Asti e Torino. Si tratta di italiani, fermati tra Villanova d'Asti, Moncalieri e uno ad Albenga (Savona) dove era in campeggio per le vacanze. Una decina le perquisizioni effettuate dai finanzieri: sono stati sequestrati due pistole giocattolo rinvenute e 6.500 euro in contanti, numerosi assegni, documentazione bancaria e cambiali frutto dell'attività illecita, oltre a un camion frigo, dato come acconto agli usurai, che avevano minacciato un'imprenditore astigiano che temeva per la propria incolumità. L'operazione, a cui hanno partecipato oltre 40 militari, era nata dal monitoraggio del territorio astigiano e dall'esame di flussi bancari del titolare di un'azienda agricola locale e amministratore di una società a responsabilita' limitata. Otto in totale le persone denunciate.