Astm +8,7%, Ardian compra "a premio", sul piatto 21 euro per azione

Avvio di seduta brillante per Autostrada Torino-Milano a Piazza Affari, dove i titoli della società fanno segnare la migliore prestazione dell'intero listino con in rialzo dell'8,69% a 18,77 euro. Le quotazioni sono sostenute dalla notizia che il fondo Ardian, in deroga agli accordi di standstill, ha acquisito un altro 1,6% di Astm per 47,5 milioni, vale a dire a 21 euro per azione. L'operazione, annunciata ieri e realizzata attraverso la Mercure Investment, è stata realizzata con una procedura di reverse accelerated book-building rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Mercure è titolare di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Nuova Argo Finanziaria, che detiene, direttamente e indirettamente il 43,020% del capitale di Astm. L'operazione, secondo gli analisti di Equita, "è positiva per il gruppo" perché "conferma il commitment di Ardian a sostenere lo sviluppo di Astm indipendentemente dalle questioni regolatorie italiane" e "include un premio significativo sulle valutazioni" di Borsa.