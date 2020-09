Coronavirus: sacerdoti positivi nel Cuneese, in isolamento

Due sacerdoti di Dronero (Cuneo) sono risultati positivi al Coronavirus. Don Michelangelo Priotto, 75 anni, è stato informato l'altro giorno della sua positività dopo un breve ricovero in ospedale, mentre oggi è stata la volta del parroco don Graziano Einaudi, 67 anni. Negativo, invece, un terzo religioso che vive con loro in alloggi separati: è il parroco del paese vicino di Roccabruna, all'imbocco della valle Maira. I tre sacerdoti stanno bene: i due positivi sono in quarantena, mentre il parroco di Roccabruna, anche se negativo, dovrà restare per una settimana in isolamento fiduciario. L'Asl Cn1 sta ricostruendo i contatti che i due sacerdoti hanno avuto nei giorni scorsi. La diocesi di Saluzzo intanto cerca altri sacerdoti per le celebrazioni delle messe e ricorrenze nei prossimi giorni a Dronero.