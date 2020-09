Scuola: Asl To3, negativo 98% test sierologici personale

Si sono conclusi con 3.571 test, il 98,1% dei quali negativi, i sierologici effettuati nelle ultime due settimane dalla Asl To3 sul personale scolastico del suo territorio di competenza. Complessivamente sono stati 3.504 i test con esito negativo e 67 con esito positivo. Nel dettaglio, per l'Area Metropolitana Centro sono stati eseguiti 1.470 test di cui 30 positivi, 488 con 7 positivi per l'Area Metropolitana Nord e 670 test con 12 positivi per l'Area Metropolitana Sud. Per il Pinerolese 535 test, di cui 12 positivi, e per la Val Susa-Val Sangone 408 test, con 6 positivi. Per i positivi e' stato disposto il successivo tampone. L'Asl To3 si sta inoltre organizzando per fornire un supporto operativo nella gestione dei possibili casi di Covid-19 fra i circa 90 mila studenti e il personale delle 565 sedi scolastiche del territorio, ad esempio con un servizio mail dedicato e un numero di telefono riservato. A breve sarà inoltre individuato un proprio referente a cui gli istituti scolastici potranno fare riferimento, mentre ogni scuola avrà un proprio referente Covid. "È fondamentale, in una fase delicata come la riapertura delle scuole - sottolinea il direttore generale dell'Asl To3, Flavio Boraso -, lavorare in sinergia con le scuole, i medici di medicina generale e i pediatri, le famiglie e le amministrazioni locali per mitigare i rischi e consentire la ripresa delle lezioni in sicurezza. Nelle prossime settimane, oltre a incontri con sindaci e dirigenti scolastici, l'Asl organizzerà momenti di confronto con i genitori per far conoscere quanto si sta facendo e rispondere a eventuali dubbi o richieste di chiarimento".