Coronavirus: Appendino plaude Immuni

Se potete, scaricate Immuni. È un gesto di cura e attenzione nei confronti di tutta la comunità". L'appello a istallare la App di tracciamento per il monitoraggio e il contenimento della diffusione del Covid-19 arriva dalla sindaca di Torino Chiara Appendino che dedica un post su facebook all'argomento per sensibilizzare i cittadini. La prima cittadina spiega il funzionamento di Immuni con un esempio pratico e poi si domanda "serve? Sì, serve - afferma -. Immuni è un modello di contact tracing ed è proprio attraverso i vari modelli di contact tracing che nei giorni scorsi è stato individuato circa il 30% dei casi positivi. Attraverso codici in grado di garantire la massima privacy degli utenti, scambiati via bluetooth - evidenzia - sarà possibile tenere traccia di eventuali contatti con persone positive al Covid-19".