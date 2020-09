Ubi Banca: Genta, con Intesa trovato buon compromesso

"Persone ragionevoli si incontrano e trovano un punto di compromesso che per noi è andato bene. Siamo soddisfatti". Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Giandomenico Genta, commenta l'esito dell'opas di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Crc era tra i primi azionisti di Ubi con circa il 6% del capitale e ora ha circa lo 0,6% di Intesa. A chi gli chiedeva come si trovasse a essere azionista dell'istituto guidato dall'a.d. Carlo Messina, Genta ha replicato: "Non ho ancora avuto modo di esercitare il ruolo". Quanto infine alla possibilità che l'ente partecipi in futuro insieme alle altre fondazioni azioniste alla stesura della lista di maggioranza per il rinnovo del csa Genta si è limitato a dire di non essere "ancora entrato nel meccanismo" e di non aver avuto "nessun contatto per adesso" con le altre fondazioni.