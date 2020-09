Torino: smantellato insediamento rom in via Reiss Romoli

Questa mattina, a Torino, la Polizia Municipale - in un'operazione coordinata con Polizia di Stato e Carabinieri - ha liberato l'area di via Reiss Romoli, su cui si erano insediate alcune famiglie nomadi. Lo ha fatto una settimana dopo aver chiesto ai rom di abbandonare il terreno occupato abusivamente. L'operazione, anticipata da un lavoro di sensibilizzazione e informazione, è stata rapida e condotta senza tensioni. L'intervento dei Servizi Sociali ha consentito inoltre di assicurare una sistemazione a due uomini ultra 65enni presso un ricovero per anziani e l'alloggiamento di due minori nell'abitazione di due parenti, un appartamento messo a disposizione dall'Arcidiocesi di Torino. Il supporto della Protezione Civile ha contribuito alla rapida esecuzione dell'intervento. E' ora in corso l'operazione di demolizione delle baracche.