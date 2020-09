Torino: Di Martino, calo iscrizioni nidi e materne si riduce

Al 31 luglio a Torino erano 6253 gli iscritti alle scuole dell'infanzia contro i 6651 dell'anno scorso, mentre le domande di nuove iscrizioni ai nidi arrivate nei termini ordinari sono state 2143, a fronte delle 2587 quelle dell'anno precedente, "ma già ad oggi i posti vuoti stanno rapidamente diminuendo perché le iscrizioni stanno arrivando". A illustrare i dati dei servizi educativi torinesi è stata questa mattina, in Commissione, l'assessora Antonietta Di Martino che ha parlato di "una situazione in evoluzione" per quel che riguarda il numero di bambini iscritti. Sul tema del personale, "garantiremo il servizio - ha ribadito - ieri abbiamo potuto dare una buona notizia alle educatrici, ossia l'assunzione a tempo indeterminato di 15 lavoratrici". Sempre a tempo indeterminato sono invece 35 le insegnanti assunte. Quanto alle dichiarazioni di situazioni di fragilità, sono al momento 22 quelle presentate. "La proceduta è aperta - hanno spiegato gli uffici - e si sta considerando che tipo di lavoro proporre alle persone che non possono stare a scuola". Sul fronte del rientro dei bambini in sicurezza Di Martino ha ricordato che "l'indirizzo politico che l'assessorato ha dato è garantire a tutti la ripresa e lo svolgimento in sicurezza in presenza, con attenzione alla qualità pedagogica delle relazioni e nel rispetto delle modalità tipiche dello sviluppo dei bambini".