Scuola: Borgna, sono necessari pazienza e flessibilità

A tre giorni dall'inizio delle lezioni il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, ha inviato a tutti gli studenti della Granda il suo augurio per il nuovo anno scolastico. "Durante l'esperienza del Covid - scrive - è emersa chiaramente l'importanza della scuola come luogo dove si impara, ma anche come luogo ci sono le relazioni. Tutti - a partire dagli studenti con le famiglie, gli insegnanti, gli enti locali, il governo - stiamo facendo sforzi incredibili per garantirne il funzionamento". "Serve pazienza e davvero serve flessibilità, - continua Borgna - nel senso che è molto probabile che durante l'anno bisognerà cambiare più volte il modo di gestire l’attività didattica, però bisogna cogliere quella che è la vera essenza della scuola: crescere attraverso la didattica e il confronto con i compagni e gli insegnanti".