Referendum: Torino in piazza per il No, non è problema costi

Con lo slogan "No al taglio della democrazia", un gruppo di rappresentanti della società civile e politica di Torino hanno tenuto in piazza Carignano una manifestazione per il No al Referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. All'iniziativa ne seguiranno altre nei prossimi giorni. La manifestazione si è aperta con la lettura di stralci dell'Appello per il No promosso da oltre 200 costituzionalisti italiani e da un messaggio di Don Ciotti, ed è proseguito con una maratona di interventi tra cui quelli dei Radicali Igor Boni, Mario Barbato e Patrizia Grazia, l'avvocata Anna Chiusano, Mino Giachino di Sì Lavoro, Claudio Lubatti e Giancluca Pescatori di Azione, Fabio Malagnino del Comitato Noi No Torino. "Il buon funzionamento delle istituzioni - spiega Boni - non è prima di tutto un problema di costi delle persone con cariche pubbliche, bensì di equilibrio fra organi diversi e di potenziamento, non di indebolimento, delle rappresentanze elettive".