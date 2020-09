Coronavirus: Piemonte; risale dato contagi, + 93

E' molto più alto rispetto a ieri in Piemonte il dato dei nuovi contagi: se ne aggiungono 93, contro il +57 del giorno precedente, con un numero di esiti di tamponi simile (3238 contro i 3268 di ieri). In 74 casi si tratta di asintomatici, mentre continua a calare la quota dei casi importati, solo 14. In aumento anche i guariti, + 53 (contro il + 30 di ieri). Immutato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 9, mentre negli altri reparti si registra un lieve aumento, +2, con totale dei pazienti a 104. Nessun decesso è stato registrato oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1917. I tamponi diagnostici finora processati sono 634.323, di cui 355.110 risultati negativi