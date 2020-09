Tennis: sindaca di Torino Appendino eletta consigliere federale

Chiara Appendino, sindaca di Torino, la città che ospiterà dal 2021 al 2025 le Atp Finals, è stata eletta con 1147 voti consigliere federale in rappresentanza degli Affiliati della Federazione Italiana Tennis che oggi ha rieletto per la sesta volta alla carica di presidente Angelo Binaghi. Secondo consigliere con più voti, Roland Sandrin (1076). Oltre alla Appendino è stata eletta anche Sabina Moggian. Nel rispetto delle quote rose, elette anche Giulia Soresina (consigliere in rappresentanza degli atleti) e Roberta Righetto (rappresentanza tecnici).