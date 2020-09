Dopo diverbio con clienti spara, arrestato titolare pub

I carabinieri hanno arrestato il proprietario di un pub a Torino, nel quartiere di Barriera di Milano, per avere sparato un colpo di pistola. L'intenzione dell'uomo, italiano di 60 anni, con alle spalle precedenti penali, era quello di allontanare alcuni clienti con cui aveva avuto un diverbio dopo la chiusura del locale. I clienti infatti volevano rientrare nel pub perché uno di loro sosteneva di aver perso lì il suo portafoglio. La situazione è degenerata e il proprietario ha estratto la pistola e ha esploso in aria, senza ferire, un colpo. I carabinieri, intervenuti dopo diverse segnalazioni al 112, lo hanno arrestato e hanno ritrovato in uno zaino un revolver Smith & Wesson, calibro 38, con 5 proiettili e 1 bossolo inseriti nel tamburo, oltre ad altre 3 munizioni dello stesso calibro. Dalle indagini la pistola è risultata rubata nel 2014 e verrà inviata al Ris di Parma per verificare se sia stata utilizzata in passato per commettere altri reati. L'uomo ora dovrà difendersi dalle accuse di porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione.