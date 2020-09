Gang di ladri in monopattino, tre arrestati da Polizia

Per rubare dall'auto usavano i monopattini, ma a tradirli nella fuga è bastato il suono del cellulare. Sono stati arrestati dalla polizia di Stato, a Torino, in via Torrazza Piemonte, tre componenti di una banda di topi d'auto, che venerdì notte, dopo le 4, si aggiravano in cerca di obiettivi e avevano infranto diversi finestrini. Il primo a finire in manette un 18enne di origini moldave, che viaggiava a bordo di un monopattino, e un suo complice, un quarantenne rumeno. Durante le ricerche dagli altri appartenenti alla gang viene fermato un moldavo di 27 anni tradito dalla suoneria del telefono cellulare mentre si era nascosto sotto un'auto All'appello manca però, secondo i testimoni, un altro ladro.