Coronavirus: Borgosesia, ai test sierologici 60% alunni

Quasi il 60% dei bambini e ragazzi di Borgosesia (Vercelli) si sono sottoposti volontariamente ieri alla campagna di test sierologico pre-scuola proposto dall'amministrazione comunale: una percentuale che soddisfa il sindaco Paolo Tiramani, convinto dell'importanza di offrire ai cittadini l’opportunità di iniziare l'anno scolastico in sicurezza. "E' un dato che ricalca quella degli adulti che a maggio si erano sottoposti al test per tutta la popolazione - commenta -. Direi dunque in linea con quanto ci aspettavamo. Mi fa molto piacere constatare che i borgosesiani continuano ad approcciarsi con serietà all'emergenza sanitaria: fin dalle 8,30, quando la tenda installata dalla Croce Rossa ai giardini difronte al Municipio ha aperto i battenti, l'affluenza di genitori e bambini è stata notevole, ed è continuata così per tutta la giornata". Oggi si replica a Varallo: sarà possibile sottoporsi al test anche per chi non ha avuto la possibilità di farlo a Borgosesia, fino alle 20 nel giardino di Villa Durio, sede del municipio.