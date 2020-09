Fuoristrada finisce in scarpata, un morto nel Tortonese

Incidente mortale nel territorio di Brignano Frascata, sulle colline tortonesi, tra le frazioni di Madonnina e Vallescura. La vittima è un uomo di 62 anni, ferito il nipote, 46 anni. I due, cercatori di funghi, erano a bordo di un fuoristrada Suzuki su una strada già interessata da una frana. Il terreno ha ceduto e il mezzo è finito in un dirupo per poi, dopo un volo di circa 20-30 metri, fermarsi in bilico sulla sottostante strada asfaltata. La zona è particolarmente impervia e le comunicazioni difficili. Il nipote sarebbe stato trovato già fuori dalla macchina e sarebbe stato lui a dare l'allarme. Allertata, oltre all'equipaggio dei pompieri di Tortona, anche l’Unità Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Alessandria. Il ferito è stato trasportato in elicottero in codice verde all'ospedale di Alessandria.