Meteo: fino a metà settimana caldo oltre 30 gradi

Temperature da piena estate anche oggi in Piemonte. Nel primo pomeriggio nel centro di Torino termometro quasi a 31 gradi, più caldo ancora a Villanova Solaro (Cuneo), 31.2 gradi. Molto caldo anche nell'Alessandrino: 30.7 a Sezzadio. Lo zero termico si è attestato a 4400 metri di altitudine. L'ampio anticiclone, esteso dall'Atlantica alla Russia, dovrebbe resistere ancora domani, mentre martedì e mercoledì il "transito d'aria fredda in quota" associato all'indebolimento dell'alta pressione sono premesse per qualche rovescio, ma "di modesta entità". Secondo Smi (Società Meteorologica Italiana) fino al 17 settembre le massime saranno intorno ai 30 gradi, dal 18 il caldo dovrebbe attenuarsi ed è possibile che le piogge tornino in occasioen dell'equinozio d'autunno, il 22 settembre.