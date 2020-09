Meteo: clima tipicamente estivo, caldo e anche afoso

A Torino oggi, lunedì 14 settembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4287m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: anticiclone ben saldo che garantisce una nuova giornata assolata sul nordovest, salvo per qualche annuvolamento specie diurno sulle Alpi. Clima tipicamente estivo, caldo e anche afoso. Valori termici sui 30-31°C non solo in Valpadana ma anche in Liguria, dove il mare sarà poco mosso e la ventilazione debole settentrionale.