Fca-Psa: Patuanelli, monitoreremo fusione

"Qualsiasi cambiamento porta con sé incognite e quindi dei timori. L'importante è che il governo monitori gli effetti della fusione e che da Fca ci sia, e c'è in modo evidente, la volontà di continuare a investire in Italia". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli a proposito della fusione Fca-Psa, a margine dell'inaugurazione dell'impianto V2G a Mirafiori. "Se ci sono delle modifiche nella filiera siano bilanciate. Qualche produttore locale perderà una commessa, ma ne acquisterà altre su altri componenti. Occorre concentrarsi sul più e non sul meno", ha aggiunto il ministro.