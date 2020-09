Pd Venaria si dissocia da attacchi a Salvini

"Nella giornata di ieri è apparso sui social un post, pubblicato da un nostro candidato, Fabio Tumminello, da cui vogliamo prendere le distanze". Il Pd di Venaria (Torino) si dissocia così dal post su Instagram del candidato Dem alle amministrative del Comune del torinese. "Come specificato dallo stesso candidato - precisa il Pd di Venaria in una nota -, il post voleva essere ironico, ma l'iniziale ironia si è invece trasformata in un'infelice battuta che non rispecchia i valori del nostro partito che da sempre propone di 'abbassare i toni' e mantenere livello di dibattito politico civile e positivo, per il bene della nostra città e dei suoi cittadini". "Chiediamo scusa, anche a nome del nostro candidato - prosegue la nota -, a chiunque si sia sentito offeso da questa esternazione e siamo altresì certi della sua buona fede, conoscendone sì l'esuberanza, ma anche il carattere mite ed assolutamente non violento. Un errore dettato dalla giovane età da lui pienamente riconosciuto e per il quale si è già dichiarato dispiaciuto, provvedendo a rimuovere prontamente il post dai social".