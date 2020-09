Coronavirus: Piemonte; 61 contagi, +15 ricoverati

Con l'esito di nuovi 2834 tamponi, oggi sono 61 i casi di contagio comunicati dall'unità di crisi della Regione Piemonte. Trentasei sono asintomatici, 8 sono casi importati. In aumento il numero dei ricoverati: +1 in terapia intensiva - il totale ora è di 9 - e +14 negli altri reparti (114). Le persone in isolamento domiciliare sono 2006. I guariti oggi sono 39, con 320 pazienti in via di guarigione; non è stato registrato alcun decesso. I tamponi diagnostici finora processati, dall'inizio della pandemia, sono 640.885, di cui 359.599 risultati negativi.