Cirio: vorrei l'autonomia regionale sulla scuola

"Io vorrei tanto l'autonomia regionale anche sulla scuola, perché forse, ma non penso di sbagliare, non avremmo iniziato l'anno scolastico con 20 mila posti vuoti di organico nelle scuole piemontesi". Lo ha detto il pesidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ai microfoni della trasmissione di Radio Rai1 "Radio Anch'io". "Ci fanno iscrivere a scuola i bambini a inizio anno. Si sa già a inizio anno quanti bambini iniziano la scuola a settembre, si sa quanti insegnanti ci sono. Mi chiedo: ma queste assegnazioni non si possono fare prima che inizi la scuola?", ha osservato il presidente del Piemonte.