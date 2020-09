Maltrattamenti in famiglia, 3 arresti nel torinese

Tre arresti nel torinese da parte dei carabinieri per maltrattamenti in famiglia. A Chieri, un commerciante di 66 anni, in cura presso il Centro di salute mentale, è stato arrestato per aver aggredito la moglie nel corso di un litigio. Secondo quanto riferito dalla donna minacce e aggressioni fisiche andavano avanti da circa 10 anni, ma lei non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. Stessa sorte per un altro sessantaseienne di Volpiano (Torino), dopo che ha minacciato e picchiato l'ex moglie. Questa volta a chiamare i Carabinieri sono stati i vicini di casa. La vittima, una nigeriana di 46 anni, è stata accompagnata in ospedale da un'ambulanza del 118 per essere medicata ed è stata dimessa con 22 giorni di prognosi per varie ecchimosi sul corpo. Picchiata dal compagno a Torino, è riuscita a scappare e scendere in strada, dove alcuni passanti hanno chiamato il 112. La vittima una donna di 49 anni è stata soccorsa dai Carabinieri, che hanno arrestato il compagno, di 54 anni. La donna è stata accompagnata in ospedale ed è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni per contusioni multiple.