Rossi (Pd), estendere protocollo Anac a Città Salute Novara

Il consigliere regionale Pd Domenico Rossi, vicepresidente della Commissione Sanità, ha sottolineato oggi in Consiglio regionale la necessità di estendere il protocollo Anac e attivare dei patti di integrità anticorruzione "a tutela del progetto della Città della Salute e della Scienza di Novara". "In assenza dell'estensione alla Città della Salute di Novara del protocollo Anac, già previsto per il nuovo ospedale di Torino - afferma Rossi, che su questo ha interpellato l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - quanto fatto per la trasparenza e la prevenzione dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata rischia di essere insufficiente". "Le buone notizie - spiega - sono la nomina del generale Murilio Liore per la stesura del protocollo per la legalità tra Aso e Prefettura di Novara per il potenziamento dei controlli antimafia e l'accordo con Cassa depositi e prestiti al fine di fornire consulenza all'azienda sanitaria in relazione ad aspetti economico finanziari e alle modalità di affidamento e attuazione del progetto. La Regione ha inoltre predisposto un gruppo di lavoro in collaborazione con Ires per valutare i progetti di partenariato pubblico-privato su scala regionale". "Restano però in sospeso - sottolinea - l'estensione del protocollo Anac già attivato per la Città della Salute di Torino al nuovo ospedale novarese, e l'attivazione dei patti di integrità. Si tratta di contratti sottoscritti dalla stazione appaltante con un organismo di controllo qualificato e indipendente che monitora la procedura per prevenire condotte illecite".