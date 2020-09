Fca: ulteriore balzo in Piazza Affari, +10%

Fca rompe un nuovo diaframma nella corsa odierna in Piazza Affari e sale del 10,2% a 11 euro, quota toccata per l'ultima volta alla fine dello scorso mese di febbraio, prima che scattasse l'emergenza coronavirus. Il titolo, tra forti scambi per oltre quota 23 milioni di pezzi passati di mano contro i meno di 10 milioni dell'intera seduta di ieri, è spinto dalla revisione dei termini per la fusione con Psa (+2,8% a Parigi) alla possibilità di una cedola straordinaria e al conferimento delle azioni del gruppo francese della componentistica Faurecia da parte di Parigi. A sostenere il titolo, come anche nella vigilia, le anticipazioni della stampa tedesca su un possibile inasprimento della normativa Ue sulle emissioni delle auto. Una circostanza che favorisce i costruttori francesi come Renault (-0,7%), oggetto di prese di beneficio dopo il balzo del 4% nella vigilia, e Peugeot (+4,35%) insieme alla stessa Fca, piu' avanti in termini di emissioni della propria gamma di veicoli. Deboli nella vigilia, Volkswagen (+0,12%) e Daimler (+0,1%) appaiono oggi poco variate a differenza di Bmw (+0,78%).