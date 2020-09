Coronavirus: frenano contagi in Piemonte, nessun decesso

Frenano i contagi da Coronavirus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ne ha registrati 39, per un totale di 33.853 dall'inizio dell'emergenza. Restano fermi i decessi, a quota 4.153, mentre i nuovi guariti sono 27.226, 14 in più rispetto a ieri, con altri 317 in via di guarigione. In calo i ricoveri: otto in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, 112 non in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.037. I tamponi diagnostici finora processati sono 644.624, di cui 360.930 risultati negativi.