Gagliasso in incognito

Dicono che… la manifestazione in solidarietà di Emanuele Rachieli, giovane candidato leghista al Comune di Valenza, aggredito sulla sua sedia a rotelle fuori dal cimitero cittadino, si è trasformata in un momento di imbarazzo per gli esponenti del Carroccio. Davanti al gazebo, infatti, si è palesato con gran sorpresa di molti anche il consigliere regionale Matteo Gagliasso, sospeso dalla Lega dopo essere stato pizzicato con le mani nel… bonus 600 euro del Governo, nonostante uno stipendio di tutto rispetto a Palazzo Lascaris. Avrebbe dovuto tenersi lontano da ogni manifestazione o iniziativa di partito, così come dall’aula di via Alfieri per evitare di alimentare polemiche e chiacchiericci: forse proprio per questo al suo arrivo è partito da parte del suo mentore, il deputato Flavio Gastaldi, l’ordine di non fotografarlo, tant’è che nelle immagini che circolano via social il suo volto non compare mai.