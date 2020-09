Embraco: Nosiglia, risultato importante e passo concreto

" È un risultato importante per i lavoratori della ex Embraco perché rappresenta un passo concreto verso una soluzione occupazionale e produttiva per l'azienda chierese. Il mio grazie, dunque, ai sindacati, al sottosegretario allo Sviluppo Economico, alla sindaca di Torino, alla Regione e agli altri soggetti privati che si sono voluti coinvolgere. Un secondo motivo di apprezzamento consiste nel metodo seguito: finalmente, intorno a un problema che coinvolge l'intero territorio, si vedono riuniti insieme tutti i protagonisti della vita del territorio stesso". Così l'arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia commenta il piano presentato in Prefettura a Torino per l'ex Embraco. "Mi auguro ora che il progetto presentato sia fattibile - afferma l'arcivescovo - e possa dare risultati concreti sia per l'economia del territorio, sia per i lavoratori coinvolti. Credo sia importante che si trovino soluzioni occupazionali dignitose per tutti i dipendenti. In questa prospettiva è indispensabile l'attiva e responsabile presenza del Ministero, che dovrà accompagnare il processo di ripresa del lavoro e la stessa attiva partecipazione dei lavoratori. L'attuale svolta nella vicenda dell'ex Embraco è arrivata dopo anni di lotte, sofferenze, preoccupazioni in cui si sono coinvolti lavoratori con le loro famiglie, enti locali, istituzioni; e dove anche la Chiesa ha fatto la sua parte. A volte sembrava che tutto fosse risolto quando invece tutto restava in alto mare. Il mio augurio, che vuol essere anche una precisa richiesta, è che questa volta non ci siano più ripensamenti, intoppi o allungamento dei tempi, ma la volontà da parte di tutti i soggetti coinvolti a fare quello che si è deciso. È importante che, da ora in poi, si attivi una funzione di monitoraggio e verifica in itinere del piano industriale, coinvolgendo le parti sociali per garantire trasparenza e partecipazione".