Aborto: Viale, "bluff Piemonte, non cambia nulla"

Quello della Regione Piemonte sull'aborto farmaceutico è il "bluff di un assessore di Fratelli d'Italia, che non ha la minima idea di cosa stia parlando". Lo afferma su Fb Silvio Viale, medico radicale paladino della Ru486. "Voglio rassicurare tutti: non cambia nulla e continueremo a dare la Ru486 in #DayHospital", aggiunge polemizzando "con chi disprezza qualunque tutela sanitaria in nome di una ideologia misogina e antiabortista". "Le evidenze scientifiche sono inattaccabili - conclude - Mi spiace per Maurizio Marrone e per il suo irrealizzato inconscio da ginecologo, ma indietro non si torna".