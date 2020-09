Ferrovie: Canavesana sfm1 dal 2021 passa da Gtt a Trenitalia

La ferrovia Canavesana Sfm1 passerà da Gtt a Trenitalia dal 1 gennaio 2021. Lo ha confermato oggi la Regione, nell'audizione in commissione trasporti dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Autoferro e dei rappresentanti di Gtt, Agenzia regionale per la Mobilità. Entreranno in servizio sulla linea nuovi convogli delle serie Rock a doppio piano e 600 posti a sedere, Pop con 305 posti e Jazz di ultima generazione con 308 posti. A fine mese verrà convocato un tavolo tra i nuovi gestori e i rappresentanti dei lavoratori. "A tutte le maestranze sarà garantito il posto di lavoro con un progressivo assorbimento in Trenitalia sulla base delle professionalità. Quelli che non saranno ricollocati resteranno invece in Gtt", ha fatto sapere la Regione. Ad oggi non rientrano nell'accordo di programma le officine di Rivarolo, anche se Trenitalia sta prendendo in considerazione il caso e "la manifestato la disponibilità a un confronto. A questo punto, è la Regione Piemonte a dover fare un passo avanti", spiega il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta. "Non possiamo disperdere il patrimonio di professionalità, competenze ed esperienza dei dipendenti Gtt, che ad oggi non sanno ancora dove saranno destinati. Né si può creare l'ennesima area dismessa nel territorio canavesano. Solo pochi anni fa sono stati investiti milioni di euro per ammodernare quelle officine. La Regione non perda tempo. Serve con urgenza l'attivazione di un tavolo di lavoro". Per quanto riguardo la Sfma Torino-Aeroporto-Ceres, si attende che l'Agenzia per la sicurezza del trasporto ferroviario concluda i propri collaudi: alla fine del 2021 la tratta sarà presa in gestione da Trenitalia nell'attesa del completamento del sottopasso di corso Grosseto.