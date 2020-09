Coronavirus: Piemonte; boom contagi registrati, +117

Netto aumento nei contagi registrati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Sono 117 (di cui 81 asintomatici) in più rispetto a ieri, un dato quasi triplo rispetto all'incremento comunicato 24 ore prima (+39). Anche oggi non c'è stato alcun decesso, scende a 6 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-2), ma sale (+11) quello dei pazienti negli altri reparti, ora in totale 123. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.098, i casi di guarigione 29, mentre altri 335 sono considerati in via di guarigione. I tamponi diagnostici finora processati sono 649.585 (+4861 rispetto a ieri), di cui 363.248 risultati negativi.