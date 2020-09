Salvini perdona candidato Pd, ma con minacce non si scherza

"Acqua passata, ragazzo perdonato, ora pensiamo ai problemi veri". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in piazza a Venaria, dove è arrivato a sostenere il candidato sindaco Fabio Giulivi. La vicenda è quella del candidato del Pd Fabio Tuminello, che sui social ha postato una foto con la scritta murale 'Salvini appeso'. "E' giovane e si puo' sbagliare, ma con le minacce non si scherza, non è stata una goliardata ma per me - ha ribadito conversando coi giornalisti - è acqua passata: le mie energie le spendo non per cercare vendette ma per risolvere i problemi". Salvini è poi intervenuto parlando in piedi su una sedia. "Dopo 20 anni - ha esordito - la sinistra va a casa anche a Venaria, ne abbiamo le scatole piene di clandestini e spacciatori".