Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, giovedì 17 settembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3807m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione che continua a dominare la scena meteorologica, favorendo bel tempo su tutto il nordovest dove al più avremo qualche blando annuvolamento a carattere sparso, specie lungo le Alpi. Clima caldo, soprattutto in Valpadana dove diffusamente staremo sui 30°C. Qualcosa in meno sulla riviera ligure complice la ventilazione marittima, seppur debole. Mare poco mosso In Liguria.