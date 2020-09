Scuola: attesa senteza Tar su ordinanza Cirio

E' attesa per oggi, al massimo domani, la decisione del presidente del Tar del Piemonte sulla sospensiva dell'ordinanza del presidente della Regione, Alberto Cirio, che obbliga le scuole piemontesi a verificare che le famiglie misurino ai figli la febbre a casa al mattino, come previsto dalla legge nazionale. Nei giorni scorsi il governo ha impugnato l'ordinanza e ieri sera la Regione ha presentato al Tar un documento elaborato dall'avvocato Vittorio Barosio e dall'avvocatura della Regione. Intanto su Fb il presidente Cirio ribadisce la bontà del provvedimento. "Difendiamo la nostra decisione perché è di buon senso e perché introducendo un controllo in più punta a tutelare maggiormente la salute dei bambini e di ogni cittadino del Piemonte. Abbiamo il dovere di garantire a tutti che quando i nostri figli sono a scuola sono in un luogo sicuro", scrive Cirio.